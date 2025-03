. Entre os 57 blocos registrados pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RioTur) - programados para desfilar pelas ruas da capital - estão agremiações tradicionais, religiosas, infantis e organizadas pela comunidade LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binários, + (representa outras orientações sexuais e identidades de gênero).

Um dos destaques desta terça-feira é o mega bloco Fervo da Lud, idealizado pela cantora Ludmilla. A concentração será na Rua Primeiro de Março, no centro da cidade, a partir das 7h.

Além dele, o Rio também recebe os blocos religiosos Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro”, em Copacabana, Pegada do Malandro, em Bangu, e Mocidade Dependente de Deus, no Flamengo.

Ainda no Flamengo, desfila o bloco Sereias da Guanabara, com foco na diversidade de gênero e sexual. Outro bloco voltado para a comunidade LGBTQIAPN+ é o Banda das Quengas, no centro da cidade.

Nesta terça-feira (4), a partir das 22h, também termina o desfile das escolas de samba do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. As agremiações que encerram a competição são Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso de Tuiuti, Grande Rio e Portela.