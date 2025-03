Dona de 14 títulos na elite do carnaval do Rio, a Beija-Flor de Nilópolis, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, entrou na avenida para um desfile histórico - a despedida do intérprete Neguinho da Beija-Flor, após 50 anos representando a voz da azul e branca.

A escola apresentou ao público da Marquês de Sapucaí o enredo Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, uma homenagem ao diretor de carnaval que figura entre as maiores personalidades da agremiação e do carnaval carioca.

Laíla participou de 13 dos 14 títulos da escola. Seguidor da umbanda, era sempre visto com diversas guias no pescoço, uma forma de proteção, conforme acreditava. Laíla morreu em 2021, vítima da covid-19.

Reencontro

Um dos pontos altos do destaque foi o quinto carro alegórico - Vem Comandar Sua Comunidade - que representou um reencontro de baluartes da escola: o homenageado Laíla e o carnavalesco Joãozinho Trinta, morto em 2011, que ajudou a escola a conquistar cinco títulos.

Um destaque representava Laíla com o pescoço coberto de guias. Joãozinho estava vestido de gari, referência à alegoria que viria logo em seguida, uma reedição do Cristo Preto, famosa alegoria coberta por uma gigantesca lona preta e cercada por ratos, que fez parte de um desfile antológico da Beija-Flor, em 1989, quando contava com as duas personalidades.

À época, depois de polêmica com a Igreja Católica, o Cristo Proibido, como ficou conhecido, levou uma faixa com a frase “mesmo proibido, olhai por nós”. Trinta e seis anos depois, a faixa traz a inscrição Do Orun olhai por nós. Orun, em iorubá, representa plano espiritual.

Os ocupantes da alegoria simbolizavam mendigos, como classifica a sinopse da escola. Eles homenageavam também a carnavalesca Rosa Magalhães, morta em julho de 2024.

A ala da comunidade Ratos e Urubus - O Carnaval Antológico separava os dois últimos carros. Aline Barreiros era uma das componentes com fantasias de saco de lixo.

“Representa uma homenagem muito grande que a gente está fazendo ao Laíla e ao Joãozinho Trinta. Para a comunidade nilopolitana, é um carnaval muito importante e ficamos muito felizes em fazer essa homenagem” disse à Agência Brasil.

A porta-bandeira Selminha Sorriso, que, ao lado de Claudinho forma o casal mais antigo do grupo de elite (29 anos) - destacou o papel do homenageado, Laíla, como uma das personalidades do carnaval que lutaram para levar à Sapucaí enredos de temática afro.

“Um homem que brigou por enredo de temática afro-brasileira, um homem que brigou para trazermos enredos de matriz africana para o Sambódromo, que é o nosso lugar de fala, é o nosso quilombo, é onde o povo preto conseguiu respeito, dignidade, onde abrimos portas e vamos abrir muito mais”, declarou Selminha.

Salgueiro

A comissão de frente, que tem como meta fazer a abertura do desfile da escola de samba, teve um papel simbolicamente oposto no Salgueiro, já na madrugada da terça-feira (4).

Os bailarinos tiveram a missão de fechar espiritualmente o Salgueiro, isso porque a agremiação teve como enredo a proteção representada pelo “corpo fechado”, conforme explicou o assistente de coreografia Fábio Albuquerque.

“A comissão de frente representa isso, fechando o corpo do Salgueiro, descendo o morro do Salgueiro para todo mundo fechar o corpo, e a gente invoca os ancestrais para fazer esse fechamento”, explicou.

O Salgueiro foi a terceira escola da noite a levar, de alguma forma, o tema ancestralidade para a Sapucaí.