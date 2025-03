Comércio

Nesta quarta-feira, a previsão é que comércios de rua e shoppings em todo o país abram a partir do meio-dia, mas as federações nos estados e Distrito Federal permitem o funcionamento integral dos estabelecimentos com Certificado de Abertura. Já bares e restaurantes poderão funcionar normalmente.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a projeção para este ano é que todo o período de carnaval movimente no país R$ 12,03 bilhões em receitas, o que representa um aumento de 2,1% em relação a 2024.

