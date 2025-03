O enredo é Cantar Será Buscar o Caminho que Vai Dar no Sol, uma homenagem a Milton Nascimento. E o que se espera é muita emoção no Sambódromo da Sapucaí. O enredo foi desenvolvido pelos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues, que desde o ano passado estão à frente da azul e branco. A intenção não é mostrar a vida do cantor e compositor, mas a relação do trabalho dele com a vida do seu público e fãs.

“O que a Portela vai mostrar também são essas relações pessoais, essas relações que envolvem a música do Mílton Nascimento como trilha. Por isso que no desfile a cada ala que entrar será como se um grupo de pessoas estivesse cantando essas músicas. As nossas alegorias, por sua vez, serão os andores desse desfile, como se nós, fãs de Milton Nascimento, tivéssemos produzido andores para poder levar em Três Pontas para poder homenageá-lo”, diz Rodrigues.

Desfiles e resultados

Neste ano, pela primeira vez, as apresentações das 12 agremiações da elite são divididas em três dias (domingo, segunda e terça-feira). Desde a inauguração do Sambódromo, em 1984, os desfiles eram feitos em duas noites (domingo e segunda-feira).

Cada escola tem de 70 a 80 minutos para concluir o desfile e será avaliada em nove quesitos: bateria; samba-enredo; harmonia; evolução; enredo; alegorias e adereços; fantasias; comissão de frente; e mestre-sala e porta-bandeira.

Serão quatro julgadores para cada quesito, que ficarão espalhados em quatro cabines de julgamento, ao longo da Marquês de Sapucaí. Eles poderão conceder notas de 9 a 10, sendo permitidas notas com fracos decimais (como 9,7 ou 9,4, por exemplo). A menor entre as quatro notas é descartada da nota final.

A abertura dos envelopes com as notas concedidas por cada julgador será feita na tarde de quarta-feira (5). A campeã e as outras seis mais bem colocadas se apresentam novamente no Sambódromo, no desfile das campeãs, na noite de sábado (8). A última colocada é rebaixada para o grupo de acesso (Série Ouro), em 2026.

