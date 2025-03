Marco Porto, que trabalhou no barracão na equipe de confecção de esculturas, estava bastante emocionado com o desfile e, principalmente, por participar da homenagem à carnavalesca junto a outros integrantes que, como ele, trabalharam nos preparativos do carnaval.

Eles vestiam camisas e balançavam bandeiras com a foto de Márcia. “Ela era muito presente com a gente no dia a dia. Muito honrado com o trabalho de todos no barracão e fora dele. Todo projeto que ela desenvolveu junto com o marido está aqui. A presença dela está aqui”, explicou.

Não foi a primeira vez que a Mocidade trouxe o futuro para o presente. Em 1985, Ziriguidum 2001, Um Carnaval nas Estrelas, e, em 1987, Tupinicópolis já eram enredos futuristas. Para o carnavalesco Renato Lage, a escola cumpriu a proposta e a estrela, que é símbolo da Mocidade, renasceu.

“A gente pegou o renascimento de uma estrela e por incrível que pareça o símbolo da escola é uma estrela. A gente foi buscar nos astros”, revelou.

O samba cresceu na avenida e, para o intérprete Zé Paulo Sierra, foi resultado do trabalho forte feito na escola. “Foi legal, né? Eu gostei muito. Foi um grande trabalho com a harmonia, pessoal da bateria, a comunidade. É fruto de muito trabalho na Vila Vintém [comunidade referência da escola]. Fizemos um desfile histórico”, afirmou.

Tia Nilda, matriarca da Mocidade, 82 anos, ao terminar o desfile agradeceu a Deus por estar mais um ano na sua escola de coração depois de ter passado tantos problemas de saúde.

“O mago voltou e a estrela renasceu. Temos que agradecer todos os momentos de nossa vida. Não é só pedir, a gente tem que agradecer também e fazer por onde merecer a graça. Estou feliz, tive depressão e problemas no joelho, mas consegui estar aqui”, revelou, lembrando que tem 46 anos de Mocidade Independente, entre eles como baiana.

Um dos pontos fortes do desfile foi a comissão de frente que levantou o público cada vez que misturava os componentes com os quatro robôs, dois tipos humanoides e dois como cachorros. O coreógrafo Marcelo Misailidis disse que o desenvolvimento da comissão de frente seguiu a tecnologia e o tema futurista do enredo.

“Acho que tem espaço para a gente dialogar com a narrativa, com o efeito e a tecnologia e fazer um espetáculo com identidade e as características do carnaval”, opinou.

Paraíso do Tuiuti

Em seguida, com o enredo Quem tem medo de Xica Manicongo?, a Paraíso do Tuiuti contou a vida da considerada primeira mulher trans do Brasil e seus percalços. Logo no abre alas indicou o que vinha depois: alegorias com destaque para a pessoa escravizada no Congo, que foi levada para Salvador, na Bahia, onde sofreu perseguições por suas manifestações religiosas e foi obrigada a se vestir com roupas identificadas como masculinas.

A intenção da Tuiuti foi mostrar o ser humano por trás da personagem e assim a agremiação do bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio, conseguiu o seu propósito de aproveitar a visibilidade do desfile para combater o preconceito e dar luz à figura até então pouco conhecida.

Durante a passagem da escola, o público recebia a escola ao som de movimentos de abrir e fechar grandes leques, como costuma usar a população LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo). Na Praça da Apoteose, a recepção das arquibancadas populares e frisas foi ainda mais calorosa.