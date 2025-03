O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na cidade de Americana (SP), informou que iniciou, na tarde de ontem (4), o protocolo de morte encefálica do jogador Pedro Severino, da equipe sub-20 do Bragantino. Ele foi socorrido em estado grave após sofrer um acidente na Rodovia Anhanguera, na madrugada de terça-feira.

“Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares”, informou, em nota, o hospital. O procedimento pode durar até 24 horas, desde a abertura do protocolo, que ocorreu às 16h30.

O Bragantino informou, em nota, que o atleta estava em um veículo que colidiu com uma carreta. No carro, estava também o jogador da mesma equipe Pedro Castro, que chegou a ser atendido no hospital municipal com ferimentos e escoriações leves, mas já teve alta. Segundo o clube, nenhum dos jogadores dirigia o veículo no momento do acidente. Os jovens retornavam do período de folga para apresentação no clube paulista.