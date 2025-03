Do sexta-feira (28/2) até a terça-feira de carnaval (4/03)Além disso, foram retidos objetos e estruturas, como carrinhos de carga e um triciclo. Duas credenciais e coletes de ambulantes foram apreendidos por estarem sendo usados indevidamente por terceiros não autorizados. O balanço foi divulgado nesta Quarta-Feira de Cinzas (5) pela Riotur.

No período, agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal aplicaram cerca de 1,8 mil multas por infrações diversas. Na fiscalização por estacionamento irregular foram realizadas 272 remoções e 826 autuações.

Na última noite de desfiles na Sapucaí, agentes da Guarda Municipal aplicaram 135 multas por estacionamento irregular.

Saúde

No total das cinco noites de desfiles (incluindo duas da Série Ouro), a Secretaria Municipal de Saúde registrou 2.135 atendimentos e 145 remoções. A maior parte dos pacientes apresentava traumas por quedas, contusões, cortes, entorses, intoxicação por bebida alcoólica em excesso, mal-estar e pico de pressão devido ao esforço do desfile, e descompensação de alguma doença crônica pré-existente.

Metrô

O MetrôRio registrou cerca de 3 milhões de embarques de passageiros durante os cinco dias de operação especial de carnaval, com funcionamento 24 horas do sistema. Entre sexta-feira (28) e terça-feira (4), as estações de maior movimento foram a Carioca/Centro (222 mil embarques), Central do Brasil/Centro (206 mil embarques), Botafogo (188 mil embarques), General Osório/Ipanema (171 mil embarques) e Pavuna (159 mil embarques). Já o dia de maior movimentação de passageiros foi o sábado (1º), com mais de 653 mil embarques em todo o sistema metroviário.

No próximo fim de semana, o MetrôRio volta a funcionar em esquema especial para atender aos usuários que vão assistir ou participar do Desfile das Campeãs na Sapucaí. O serviço metroviário retoma a operação 24 horas a partir das 5h de sábado (8) até 23h de domingo (9).

Blocos

O carnaval de rua no Rio de Janeiro ainda terá 38 blocos no próximo fim de semana. O Bloco da Anitta será no sábado (8) e o Monobloco encerra o carnaval no domingo (9). Ambos serão na Rua Primeiro de Março, no centro.

Foram 243 blocos até a Quarta-Feira de Cinzas (5), sendo 54 na terça-feira de carnaval. A terça-feira teve como destaque o Fervo da Lud, megabloco da cantora Ludmilla, que arrastou 750 mil pessoas pela Primeiro de Março. Além disso, a Orquestra Voadora agitou o Aterro do Flamengo, o Clube do Samba com Diogo Nogueira levou música para a orla de Copacabana e o tradicional, Vagalume, O Verde, fez a festa no Jardim Botânico.

