do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). As multas arbitradas serão pagas em dinheiro pelas agremiações e nenhuma delas foi penalizada com a perda de pontos na apuração.

A Unidos da Tijuca foi multada em R$ 80 mil por não retirar suas alegorias na área de dispersão da Passarela do Samba no prazo legal.

Já a Mocidade Independente ide Padre Miguel foi penalizada em R$ 250 mil por desfilar com mais de 30 componentes na diretoria, num total de 44 pessoas.

A Acadêmicos do Salgueiro também foi multada em R$ 250 mil pelo mesmo motivo: desfilar com 56 componentes na diretoria, quando o regulamento permite apenas 30.

A Portela também recebeu multa no valor de R$ 250 mil por desfilar com mais de 100 componentes no final da escola.

O anúncio foi feito pelo locutor oficial das notas da Liesa, Jorge Perlingeiro, antes da abertura dos envelopes com a nota dos 36 jurados que analisaram nove quesitos de julgamento.

