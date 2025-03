Homenagem a Laíla

A Beija-Flor foi a segunda escola a desfilar na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ela apresentou ao público o enredo “Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas”, uma homenagem ao diretor de carnaval que figura entre as maiores personalidades da agremiação e do carnaval carioca.