Morreu nesta quinta-feira (6) o, depois tornado Mídia Livre. Pearl, de 66 anos, foi vítima de infarto.

Conforme as redes sociais do jornalista, o velório começou às 11h, no cemitério Paz Eterna Aldeota, em Fortaleza, e o enterro está programada para às 16h, no cemitério Parque da Paz.

O site do Instituto Barão de Itararé divulgou nota de pesar pelo falecimento de Bezerra:

“Brilha uma estrela no céu com a partida de Daniel Pearl Bezerra, cearense, comunicador nato e militante inabalável das boas causas”.

Pearl, que recentemente foi rebatizado com o nome de Dirceu, participou da fundação do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

Integrou também a Coordenação Nacional de Comunicadores e Ativistas Digitais, tendo recebido o prêmio de melhor blogueiro político em 2007 pelo Ibest. Venceu também por cinco vezes o concurso TOPBlog.

A equipe do Mídia Livre, em nota, manifestou solidariedade à companheira do jornalista, Ruth, e aos filhos, ressaltando que a partida dele é uma “perda irreparável” para o movimento progressista.

Tags:

Daniel Pear | Obituário