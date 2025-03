Também neste sábado o público vai ver um carro alegórico que faz referência a um dos enredos mais polêmicos da escola que teve a dupla à frente do seu desenvolvimento e resultou em mais um campeonato. Em 1989, Ratos e Urubus, Larguem minha fantasia, levou para a avenida um Cristo Mendigo coberto por plástico preto com a frase “Mesmo proibido, olhai por nós”, era uma resposta da escola a uma decisão da Justiça, após o questionamento da igreja católica contra a alegoria do Cristo. A solução da escola foi cobri-la. Até hoje não se sabe se a autoria da alegoria é de Joãosinho Trinta, carnavalesco da escola na época, ou de Laíla que era diretor de carnaval. Agora em 2025, o Cristo voltou à Sapucaí, mais uma vez coberto, mas a frase “Do Orum [céu], olhai por nós”, um clamor para que mesmo da espiritualidade Laíla protegesse a escola.

História

O menino Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, nasceu no dia 27 de maio de 1943, em uma família pobre, no Morro do Salgueiro, na Tijuca, bairro da zona norte do Rio. De formação autodidata, foi lá que deu os primeiros passos que o levaram para uma escola de samba: criou uma escola mirim na comunidade (Unidos da Ladeira) e, nessa caminhada, chegou ao Salgueiro, onde, na harmonia, iniciou a sua história no mundo das escolas de samba.

Conforme o Guia dos Julgadores produzido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), o quesito harmonia “é o entrosamento entre o ritmo e o canto. É, ainda, o Resultado da forma como os componentes de uma Escola desfilam cantando o Samba Enredo, demonstrando e considerando se há um perfeito entrosamento, consciência, domínio, audição e interpretação deles, em relação ao canto e ritmo do Samba Enredo junto ao intérprete principal. O quesito ‘Harmonia’ avalia o resultado sonoro conjunto executado pelos componentes musicais do desfile: a integração do canto, com os instrumentos e com a bateria”.

A homenagem significou também uma espécie de retorno de Laíla à Beija-Flor. A União da Ilha foi a última escola que ele esteve à frente do carnaval. Isso ocorreu, em 2020, ano em que a agremiação da Ilha do Governador, na zona norte do Rio, caiu para a Série Ouro. A saída da escola de Nilópolis aconteceu após Laíla questionar o seu papel nas decisões da comissão de carnaval da Beija-Flor.

Imprescindível

Para o historiador e escritor, Luiz Antônio Simas, Laíla foi um personagem imprescindível para aquilo que atualmente se entende como desfile de escola de samba contemporâneo. Simas lembrou que além de ser cria do Salgueiro, ter passado pela Beija-Flor, onde fez trajetória marcante, Laíla também desempenhou papel importante na Unidos da Tijuca e na Grande Rio.

“Enfim, um personagem fundamental e o que se destaca a meu ver no Laila é o fato de ter sido completo. Laila era um sujeito completo com profundo conhecimento da musicalidade das escolas de samba, pouca gente sabe, mas era um intérprete muito interessante, gravou sambas do Salgueiro. Laíla tinha uma concepção do que seria uma harmonia de escola de samba, a junção entre o canto e a dança dos componentes que era muito sofisticada.”, disse à Agência Brasil.

Simas ressaltou ainda que Laíla tinha ideias muito interessantes sobre a formação de uma escola de samba na pista; “Onde colocar uma ala das baianas; o melhor lugar para colocar o casal de mestre-sala e porta-bandeira. Acertou muito, cometeu lá os seus equívocos também, o que é normal, é assim que se aprende, mas é uma figura imprescindível por este talento múltiplo”.

O historiador destacou ainda olhar de Laíla para a totalidade da escola de samba durante o desfile. “Tem o carnavalesco, que é muito bom em aspectos visuais, o compositor que entende muito de samba enredo. O Laíla tinha uma visão mais completa sobre o que é uma escola de samba. Talvez tenha sido a figura que melhor compreendeu os desfiles integrando os aspectos visuais, os aspectos coreográficos e os aspectos sonoros”, destacou.

“Como um desfile de escola de samba é um conjunto de múltiplas performances artísticas, eu posso dizer que o Laíla era um sujeito que tinha trânsito por todas essas performances, portanto é uma das figuras imprescindíveis na história das escolas de samba do Rio de Janeiro”, concluiu.

Pai