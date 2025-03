O enfraquecimento do fenômeno La Niña e a chegada de uma frente fria ao Sul do país vão diminuir as temperaturas e aumentam o risco de eventos extremos. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo fechado até quinta-feira (13) em todo o norte do país, se espalhando por áreas do Centro-Oeste e Nordeste a partir da tarde desta segunda-feira.

Embora a previsão de chuvas isoladas esteja em todo o território, é mais preocupante na faixa que vai do norte do Rio Grande do Sul até o litoral paulista, com possibilidade de acumulados mais expressivos e ventos intensos, e para a faixa que vai do Acre e segue por todo o litoral norte do país, até Fortaleza. Vinda de um recente aviso de chuvas intensas, a região continuará sujeita a pancadas de chuva e altos índices de umidade do ar, que em cidades como Belém (PA) terão sua mínima em 70%.

Ao sul do país o tempo típico de verão abre caminho para temperaturas abaixo de 20 graus, que atingem gaúchos e catarinenses desde ontem. Bagé, no interior gaúcho, tem mínima prevista de 11 graus nesta segunda, com pouca variação até a quinta-feira. No litoral, o tempo deve ser mais ameno, sem previsão de ventos intensos, mas com o horizonte coberto de nuvens.

O fenômeno climático La Niña, caracterizado pelo resfriamento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, está chegando ao fim e próximo da condição de neutralidade. A informação foi divulgada ontem (6) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). O fenômeno ocorre desde dezembro de 2024 e tem afetado áreas cada vez menores, especialmente na última quinzena de fevereiro.

Segundo nota do Inmet, "as temperaturas da superfície do mar no Pacífico Equatorial devem permanecer abaixo da média na primeira quinzena de março, mas tendem a retornar à neutralidade em breve". A tendência é de que a condição de La Niña deixe de ser registrada na região ainda neste trimestre, o que favorece o combate a queimadas durante a temporada de secas, que se inicia no final de abril no continente.

