Quatro pessoas morreram em decorrência de um incêndio em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de São José dos Campos (SP), na madrugada desta segunda-feira (10), por volta de 0h30. Mais nove pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da região, informou a Defesa Civil estadual.

O caso foi registrado como incêndio, homicídio e tentativa de homicídio, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP). Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante, suspeito de atear fogo ao abrigo. Além disso, foi solicitada perícia no local.

“Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha viu o indiciado ateando fogo a um sofá e fugindo em seguida”, informou, em nota, a secretaria. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram equipes do Corpo de Bombeiros, que extinguiram o fogo. Segundo a SSP, ao todo, 22 pessoas estavam no abrigo e as quatro mortes ocorreram no local.

A Comunidade Consoladora dos Aflitos, instituição responsável pelo abrigo, publicou nota em suas redes sociais manifestando pesar pelo ocorrido.

“As causas do incêndio estão sendo rigorosamente apuradas pelas autoridades policiais e pelo Corpo de Bombeiros. Há informações preliminares que indicam a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso, o que aumenta ainda mais nossa angústia e nosso desejo por justiça”, diz a nota.

A instituição afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e fornecer informações que possam contribuir para esclarecer os fatos e identificar possíveis responsáveis.

Tags:

Abrigo | imcêndio | morte | São José dos Campos | SP