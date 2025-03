Foi aberto nessa segunda-feira (10) o edital de participação no Revelando SP 2025 . O evento reúne expositores de municípios de todas as regiões do estado para mostrar produtos artesanais, culinária típica, dança e música.

O edital fica aberto de 10 a 31 de março, quando os municípios paulistas podem entrar no site e inscrever representantes da cultura local. Cada município pode indicar até 16 representações nas três categorias. Entre 31 de março e 22 de abril, a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), que organiza o festival, fará a seleção dos participantes, que serão anunciados no dia 25 de abril. O evento é promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Em 2024, os participantes apresentaram seus trabalhos nas cidades de Barretos, Iguape, Presidente Prudente, São José dos dos Campos e São Paulo, com entrada gratuita. O festival é realizado há mais de 30 anos e já contou com mais de 60 edições. Este ano, a previsão de investimento é de R$ 12 milhões, com participação de representantes de 150 municípios e público de 230 mil pessoas.

“O Revelando SP, iniciativa crucial para a valorização e preservação das tradições culturais do estado, não apenas enaltece as expressões artísticas e culturais de cada município, mas reforça a identidade paulista. O programa fomenta o intercâmbio de experiências entre comunidades e cria novas oportunidades para artistas e produtores locais. Esse edital celebra e divulga a riqueza da cultura paulista, consolidando o compromisso do governo do estado com a economia criativa”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado.

Tags:

inscrições | mostra | produtos típico | Revelando SP 2025