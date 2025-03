A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (11) a

A fuga ocorreu em 14 de fevereiro do ano passado, no primeiro episódio do tipo desde que foi criado o sistema penitenciário federal, em 2006, com o objetivo de abrigar lideranças de organizações criminosas e detentos de alta periculosidade.

Segundo as investigações, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, que conseguiram escapar pela abertura de uma luminária nas celas, receberam ajuda do CV assim que deixaram a prisão.

“Naquela ocasião, os levantamentos obtidos apontaram para a prática de outros crimes, demandando a instauração de inquérito policial com o propósito específico de mapear os integrantes da facção com atuação no Rio Grande do Norte”, informou a PF nesta terça.

A operação desta terça investiga os crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro, tortura e homicídio, acrescentou a corporação, em nota.

Mais de 200 policiais cumprem 14 mandados de prisão preventiva; 13 mandados de prisão temporária e 31 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Natal, Mossoró (RN), Baraúna (RN), Assu (RN), Pedro Avelino (RN), Aquiraz (CE) e Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos pela justiça do Rio Grande do Norte, que determinou ainda o bloqueio judicial de R$ 22,5 milhões em 32 contas bancárias.

