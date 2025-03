, na zona oeste de São Paulo. Uma segunda foi detonada pelo Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Os artefatos estavam em duas sacolas.

Segundo a Secretaria de Segurança Público, não houve feridos em nenhum dos casos.

A câmera de segurança do terminal registrou o momento em que um homem largou as sacolas no ponto da linha 209P-10, que faz o trecho de Cachoeirinha ao terminal. Há suspeita de participação de um outro homem na tentativa de atentado.

De fabricação caseira, as bombas causaram pouco impacto no momento da explosão. A Polícia vai investigar o tipo de explosivo utilizado. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

As plataformas de embarque do terminal foram interditadas, mas liberadas assim que o segundo artefato foi detonado.

