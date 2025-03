“O importante apoio da Irlanda representa um reconhecimento dos bons resultados alcançados pelo Brasil no combate ao desmatamento, e permitirá ao país avançar ainda mais nesta agenda e no enfrentamento à mudança do clima”, declarou Marina.

A Irlanda será o oitavo país a integrar o grupo de doadores do Fundo Amazônia, após a contribuição de 15 milhões de euros (o equivalente a aproximadamente R$ 91 milhões) anunciada em São Paulo em uma reunião da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, com o ministro dos Transportes irlandês, Seán Canney.

O Fundo Amazônia é uma ferramenta de financiamento para conservação, monitoramento e desenvolvimento sustentável do bioma e é constituído por contribuições não reembolsáveis. Desde que entrou em operação, no ano de 2009, já recebeu doações da Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suíça e Japão.

Ao longo dos anos, financiou 123 projetos com aportes que somam R$ 3,1 bilhões. Em 2024 foram R$ 200 milhões, impactando de forma positiva o combate ao desmatamento e outros crimes ambientais.

Entre agosto de 2023 e julho de 2024, a taxa oficial de desmatamento na Amazônia diminuiu em 30,63%, em comparação ao período anterior de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A redução no período seguinte foi maior e o superou 45% em relação a 2022. “Tudo isso faz a diferença, porque o que nós queremos é um novo ciclo de prosperidade, sobretudo no contexto de agravamento da mudança do clima”, reforçou a ministra

Desde que foi constituído, o Fundo Amazônia é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No biênio 2023/2024, o fundo que havia sido desmobilizado na gestão anterior foi reconstituído e captou cerca de R$ 1 bilhão em doações.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o aumento do grupo de doadores é um reconhecimento internacional ao empenho brasileiro na promoção do desenvolvimento sustentável.

“O BNDES, como gestor do fundo, continuará trabalhando para ampliar os impactos positivos dessa iniciativa e atrair novos parceiros comprometidos com a preservação ambiental e o enfrentamento da crise climática”.

