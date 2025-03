. A festa ocorrerá entre os dias 6 e 10 de agosto , no Pelourinho, em Salvador.

Nascido na capital baiana, Dias Gomes começou a escrever ainda na adolescência. Com apenas 15 anos redigiu sua primeira peça teatral, A Comédia dos Moralistas, que ganhou o 1º lugar no Concurso do Serviço Nacional de Teatro em 1939. Três anos depois estreou no teatro profissional com a comédia Pé-de-cabra.

Um de seus textos mais famosos é O Pagador de Promessas (1960), que foi adaptado ao cinema por Anselmo Duarte, em 1962, tornando-se o primeiro filme brasileiro a receber uma indicação ao Oscar e o único a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Ele também foi autor de vários sucessos na TV brasileira, escrevendo novelas como O bem-amado (1973), Saramandaia (1976) e Roque Santeiro (1985), que chegou a ser censurada pela ditadura militar.

Era casado com Janete Emmer (Janete Clair), autora de telenovelas, com quem teve cinco filhos.

Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Dias Gomes participou da produção da radiodramaturgia Grande Teatro, programa lançado no dia 7 de maio de 1955. A produção ia ao ar nas noites de sábado e começou com peças adaptadas pelo dramaturgo Dias Gomes. Em 1964, foi demitido da Rádio Nacional, da qual era diretor-artístico, por força do Ato Institucional nº 1.

