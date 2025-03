O festival homenageia este ano a obra de Vladimir Carvalho (1935-2024), um dos cineastas mais marcantes na história do É Tudo Verdade, com a exibição dos nove longas-metragens por ele realizados em mais de meio século.

A retrospectiva internacional destaca a obra do diretor britânico Humphrey Jennings (1907-1950), considerado o primeiro poeta da produção não-ficcional inglesa. O ciclo apresenta oito de seus clássicos, entre eles Fires Were Started (1943) e Family Portrait (1950), e um documentário sobre a sua obra, dirigido por Kevin Macdonald, vencedor do Oscar de 1998 com Um Dia Em Setembro.

A celebração dos 30 anos ininterruptos de É Tudo Verdade traz o Especial 30!, com projeções e encontros, exibindo três documentários marcantes da história do evento. O Velho – A História de Luiz Carlos Prestes, de Toni Venturi, e Noel Field – A Lenda de Um Espião, do suíço Werner Schweizer, foram os primeiros vencedores das mostras competitivas da segunda edição, em 1997.

Também ganha nova sessão especial o clássico Cabra Marcado para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho, que inspira a capa do catálogo da 30ª edição.

O É Tudo Verdade terá ainda uma cerimônia de premiação e um seminário com quatro cineastas brasileiros que venceram a mostra competitiva em outras edições: Eliza Capai, Joel Zito Araújo, Paulo Sacramento e Roberto Berliner.

Outra atividade paralela do festival é a 22ª edição da Conferência Internacional do Documentário, em co-realização com a Cinemateca Brasileira, e os encontros da Formação Spcine Convida.

“O fato deste festival alcançar neste ano sua 30ª edição confirma antes de tudo nossa confiança inicial: o documentário estava a exigir uma janela anual específica no país que propiciasse o acesso do público das salas à excelência e à originalidade da produção não-ficcional brasileira e internacional”, avalia Labaki.

A 30ª edição do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários conta com patrocínio do Itaú, parceria do Sesc-SP e apoio cultural da Spcine, da RioFilme, do Galo da Manhã e do Itaú Cultural. A realização é do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei N. 8313).

A programação completa pode ser vista no site do festival.

cinema | É Tudo Verdad | Festival de Cinema