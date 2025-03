Morte do compositor e flautista fluminense Joaquim Calado (145 anos)

Morte do compositor e instrumentista paulista Erotides de Campos (80 anos)

Equinócio de Primavera (hemisfério Norte) e Equinócio de Outono (hemisfério Sul) - em várias culturas nórdicas ancestrais, o equinócio da primavera era festejado com comemorações que deram origem a vários costumes hoje relacionados com a Páscoa da religião cristã

Dia Internacional da Felicidade

Dia do Contador de Histórias

Inauguração do Museu do Transporte Público Gaetano Ferolla em São Paulo, SP (40 anos)

Nascimento do piloto automobilístico paulista Ayrton Senna (65 anos)

Nascimento do humorista, jornalista e compositor fluminense Haroldo Barbosa (110 anos) - iniciou sua carreira no rádio, em 1933, na Philips, com César Ladeira; depois de um período na Rádio Sociedade, passou a trabalhar na Rádio Transmissora, transferindo-se pouco depois para a Rádio Nacional, onde atuou como locutor esportivo, e desempenhou diversas atividades, entre as quais a elaboração do roteiro de "O grande teatro", de César Ladeira, um dos programas de maior sucesso do rádio na época; considerado por muitos como o primeiro artista multimídia do Brasil, foi responsável ainda pela criação do programa humorístico "Escolinha do Professor Raimundo"

Dia Internacional das Florestas

Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial

Dia Internacional da Síndrome de Down

Dia Mundial da Poesia - data criada na 30ª Conferência Geral da UNESCO

Morte do pintor, escultor, artista plástico e performático fluminense Hélio Oiticica (45 anos) Nascimento do cineasta japonês Akira Kurosawa (115 anos) - amplamente considerado como um dos cineastas mais importantes e influentes da história do cinema Primeira apresentação do Cinematógrafo (130 anos) - a projeção cinematográfica funcional ocorreu em apresentação particular na residência em que os irmãos Lumière estudavam a máquina Dia Mundial da Água - comemoração que foi instituída pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas na Resolução A/RES/47/193 de 22 de fevereiro de 1993 *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br. Tags:

efemérides | Hoje é Dia | març | Março de 2025

Agência Brasil - Hoje é Dia: mudanças climáticas, Elis Regina e Senna são os destaques