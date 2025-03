Uma publicação compartilhada por Rádio Nacional (@radionacionalbr)

Na temporada anterior iniciada em 2019, o Roda de Samba conversou com compositores como Nei Lopes, Leci Brandão e Herminio Belo de Carvalho, e com as cantoras Teresa Cristina, Roberta Sá e Áurea Martins. Também foram ao ar as últimas entrevistas de Monarco, João Donato e do crítico musical Zuza Homem de Melo.

Serviço

O que: Programa Roda de Samba

Programa Roda de Samba Quando: Todo domingo ao meio dia

Todo domingo ao meio dia Onde: Na Rádio Nacional da Amazônia (OC), de Brasília (AM e FM), Recife (FM), Rio de Janeiro (FM), São Luís (FM), São Paulo (FM) e do Alto Solimões (FM).

Tags:

Agência Brasil | EB | Rádio Nacional | Rede Nacional de Comunicação Pública | Roda de Samba