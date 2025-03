As seis dezenas do Concurso 2.840 da Mega-Sena sorteadas na noite desse sábado (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram 01 - 33 - 39 - 49 - 57- 60.

Apenas uma aposta de Belo Horizonte levou o prêmio de mais de R$ 21.465.552,71 pelo acerto dos seis números. Outras 73 apostas fizeram a quina e ganharam, cada uma, R$ 40.759,74.

Mais 4.163 apostas foram ganhadoras com quatro acertos e cada uma vai receber R$ 1.021,00.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado na terça-feira (18), é de R$3 milhões. A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

O apostador pode marcar até 20 números do volante ou pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, três, quatro, seis, oito, nove e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

