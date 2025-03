O Monumento ao Cristo Redentor permanece como o destino mais procurado do Brasil entre os turistas internacionais nos sites de busca da internet. Em 2025, o Rio já é o destino principal reservado. O Rio de Janeiro também segue à frente no ranking dos dez atrativos brasileiros mais buscados na internet, tendo o Cristo Redentor como o primeiro da lista, com mais de 175 mil consultas em um ano. Os dados constam da edição da revista Tendências do Turismo 2025, produzida pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pelo Ministério do Turismo (MTur).

O Cristo Redentor ganha ainda mais destaque com o lançamento da campanha da Embratur “Rio, Cidade Abençoada”, feito durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) na última quarta-feira (12). O objetivo é promover a capital fluminense no mercado europeu, destacando seu potencial para o turismo religioso e esportivo.

De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, “o mundo identifica o Brasil quando vê o Cristo Redentor. O Rio de Janeiro é o grande cartão-postal e a porta de entrada do país. Mas a maior riqueza de nossa cidade não se traduz em imagens, é a nossa capacidade de acolher com alegria todos os povos do mundo, independentemente do credo, da cor da pele, da região do planeta. É esse o Rio que vamos mostrar para o mundo”, afirmou.

Cristo Redentor

A estátua tem 30 metros (98 pés) de altura e pesa 635 toneladas. A construção durou de 1922 a 1931, embora o conceito do monumento tenha surgido pela primeira vez na década de 1850. Ele tem para-raios nos braços, na cabeça e nas mãos – em média, é atingido por raios 12 vezes a cada verão.

Atrativos mais buscados

Em ranking feito com dados da plataforma Similarweb, que mede o tráfego na internet, se destacam o Cristo e o Pão de Açúcar. Aparecem ainda, entre as atrações do Rio de Janeiro, o Estádio do Maracanã, o Parque Lage e o Museu do Amanhã.

Confira a lista:

. Cristo Redentor – RJ com 175,7 mil buscas;

. Cataratas do Iguaçu – PR, com 50 mil buscas;

. Pão de Açúcar – RJ, com 43,9 mil buscas;

. Lençóis Maranhenses – MA, com 12,3 mil buscas

. Maracanã – RJ, com 12 mil buscas;

. Chapada Diamantina – BA, com 11,5 mil buscas;

. Parque Lage – RJ, com 6,9 mil buscas;

. Museu do Amanhã – RJ, com 6,3 mil buscas

. Pelourinho – BA, com 5,9 mil buscas;

. Avenida Paulista – SP, com 5 mil buscas

Recorde

Em janeiro deste ano, o Rio de Janeiro e os demais destinos do estado fluminense receberam 502.259 turistas estrangeiros, um aumento de 50,4% em relação ao mesmo período de 2024, quando 333.903 visitantes internacionais desembarcaram por lá.

Os dados do Ministério do Turismo, da Embratur e Polícia Federal revelam que os turistas vieram principalmente da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, do Uruguai e da França. O segredo para continuar atraindo tantos visitantes, especialmente no caso da capital, está na combinação de paisagens deslumbrantes, praias icônicas, vida noturna agitada e experiências culturais únicas como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e as animadas rodas de samba na Lapa, na região central da cidade.

“O Rio de Janeiro é o cartão-postal e a principal porta de entrada do Brasil. Estamos investindo na promoção do turismo internacional, melhorando a infraestrutura e facilitando o acesso, tornando, além da capital, outros destinos fantásticos do estado ainda mais atrativos para os estrangeiros”, afirmou Marcelo Freixo.

