Para celebrar os 80 anos de nascimento da cantora gaúcha Elis Regina, célebre intérprete natural de Porto Alegre cuja data é celebrada em 17 de março de 1945, os veículos da) produzem atrações temáticas sobre a saudosa diva. Ae aapresentam conteúdos especiais para reverenciar o legado e a carreira da artista, que faleceu em janeiro de 1982, aos 36 anos.

A faixa de especiais da Rádio Nacional estreia novo horário neste domingo (16), às 22h, com um conteúdo raro de entrevista com Elis Regina preservado no acervo da emissora pública. O tributo resgata uma conversa exclusiva gravada pela cantora com o apresentador Darci Marcelo, no programa Música Brasileira Especial, que foi ao ar em 1982, após a morte da artista. O conteúdo será disponibilizado, na íntegra, no site da Rádio Nacional no dia de nascimento da musa.

Já na Rádio MEC AM, o apresentador Tiago Alves entrevista o cantor, compositor e baterista Pedro Mariano, filho de Elis Regina, numa edição temática do programa Armazém Cultural, nesta segunda-feira (17), ao vivo, às 15h.

Mais tarde, ao vivo, às 21h, o programa Jazz Livre! apresenta uma playlist só com temas que valorizam a criatividade e o improviso de Elis Regina na Rádio MEC FM. A seleção musical destaca a capacidade da homenageada em atravessar fronteiras estéticas. Ela conseguia combinar as mais distintas vertentes musicais. Elis Regina ia da MPB ao jazz, passando pelo samba.

Serviço:

Especial Rádio Nacional – domingo (16) às 22h, na Rádio Nacional

Armazém Cultural – segunda-feira (17), ao vivo, às 15h, na Rádio MEC AM

Jazz Livre! – segunda-feira (17), às 21h, na Rádio MEC FM

Tags:

EBC | Elis regina | Música | rádio mec am | Rádio MEC F | Rádio Nacional