O Festival Cine Deburu é um evento cinematográfico de exibição e apreciação de curtas-metragens relacionadas às religiões de matriz africana., e conta com produções de diferentes gêneros que promovem a cultura afro-brasileira.

Ficção e documentários são gêneros de destaque na mostra. Além da exibição de filmes, o festival promove cliclo de debates e oficinas para capacitar profissionais do audiovisual.

Com 218 filmes selecionados de diferentes regiões do Brasil, a mostra dá visibilidade para a filmografia afro-religiosa. Para a idealizadora e coordenadora de produção Andyara Miranda, o festival também reafirma a importância da representatividade.

“A existência de um evento totalmente voltado para a valorização dessas narrativas representa uma conquista e um marco de reconhecimento para muitos. Além disso, a execução do festival por um terreiro de candomblé Ketu reforça a legitimidade dessa iniciativa, garantindo que as histórias exibidas sejam tratadas com respeito e fidelidade às suas tradições”, declara.