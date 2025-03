Morte do ator, cantor e compositor paulista Ruy Rey (30 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense Renato Manfredini Júnior, o Renato Russo (65 anos) - célebre por ter sido o vocalista e fundador da banda de rock Legião Urbana

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional da Inclusão Digital - data não oficial, que é reconhecida por algumas entidades públicas e organizações não-governamentais (ainda está em projeto de lei)

Dia do Grafite - data em homenagem ao pioneiro do grafite no Brasil, Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987