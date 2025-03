O fio condutor da narrativa é o trabalho de três personagens - uma passista, uma aderecista e uma ritmista – que revelam um lado menos conhecido do carnaval do Rio. O glamour da Passarela do Samba contrasta com os dilemas e desafios impostos à realidade da festa popular com menos investimento.

O viés familiar e o envolvimento comunitário ganham destaque na preparação da festa que remete aos valores e às tradições com as novas gerações dando continuidade ao legado ancestral.

O filme intercala sequências do ofício realizado por três mulheres que encaram pressões e conflitos para preparar o desfile a tempo sob condições financeiras escassas. O corpo em movimento, as suntuosas fantasias e a vibrante batida do samba são os elementos fundamentais que embalam essa rotina.

A trama mostra a jornada dessas profissionais que vivem o universo da folia com seriedade durante o ano inteiro. Geovanna Alves é diretora do Naipe de Tamborins da Acadêmicos da Rocinha. Grávida, Izabelly Barboza é passista da Acadêmicos do Cubango, enquanto Luana Rios atua como diretora do Ateliê da Vizinha Faladeira. A projeção do esforço das três é uma amostra da mobilização coletiva para o resultado final.

Produzido desde junho de 2024, o filme mostra o planejamento dessas trabalhadoras por vários meses em cada uma dessas áreas, o andamento das atividades no decorrer do ano e os ajustes às vésperas do desfile, seja nos barracões, nos ensaios de rua ou até durante os últimos momentos antes do desfile.

O incêndio em uma fábrica de fantasias na Zona Norte do Rio de Janeiro no mês de fevereiro às vésperas da festa momesca também é lembrado na produção. O clímax do filme traz surpresas e se apresenta ao público com a performance das agremiações na Intendente Magalhães neste mês de março.