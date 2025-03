O Casuarina lançou na última primavera o seu 11º álbum, Retrato pela gravadora Biscoito Fino. O repertório é formado por oito faixas de sambas antigos em roupagem inédita, exclusivamente cantados por Gabriel Azevedo (pandeiro), acompanhado por bandolim e vocais de João Fernando e cavaquinho e vocais de Rafael Freire.

Esta é a formação atual do Casuarina: um trio, após as saídas de João Cavalcanti (voz e tantã) e do violonista Daniel Montes. Segundo Gabriel, o disco foi definido conforme o contexto.

“É um momento de reconstrução para a gente, que lembra o primeiro disco baseado no repertório que a gente faz à noite.”

O álbum Retrato, todo executado durante o programa, tem participação de Zeca Pagodinho, Péricles e Marina Íris em gravações sobre temas sentimentais, como Amarguras, de Cláudio Camunguelo e Pagodinho, e também temas sociais, como Cataclisma, de Catoni e Valquir.

O Roda de Samba é veiculado em rede nas oito emissoras da Rádio Nacional e posteriormente distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O programa é produzido em parceria entre a Agência Brasil e a Rádio Nacional.

Serviço

O que: Programa Roda de Samba

Quando: Todo domingo, ao meio-dia

Onde: Rádio Nacional da Amazônia (OC), de Brasília (AM e FM), do Recife (FM), do Rio de Janeiro (FM), de São Luís (FM), de São Paulo (FM) e do Alto Solimões (FM).

