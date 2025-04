A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, realizou nesta quarta-feira (2) reunião com todas as secretarias de governo e órgãos públicos com a finalidade de preparar a cidade para o final de semana próximo. A Defesa Civil prevê a chegada de um temporal com risco de raios e rajadas de vento.

Segundo o prefeito Hingo Hammes disse que a mudança do clima, com a chegada de uma frente fria, aliada a um canal de umidade, pode trazer temporais com riscos de alagamentos, inundações e deslizamentos.

“A reunião é para alinharmos nossas ações e termos efetividade, caso se confirme a previsão. É importante estarmos unidos e preparados para a resolução dos problemas que possam vir a acontecer. Vamos torcer para que os modelos meteorológicos não se confirmem, mas caso ocorra que estejamos preparados para a pronta resposta”, afirmou.

De acordo com o aviso meteorológico da Defesa Civil, com vigência das 8h desta quinta-feira (3) até as 23h59 de domingo (6), há previsão de pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte ao longo do dia. Na sexta-feira (4), há previsão de chuva moderada a muito forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento ao longo do dia e se intensificando a partir da noite.

Para o sábado (5), a previsão é de chuva moderada a muito forte, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Para o domingo (6), deve ocorrer chuva fraca a moderada a partir do período da manhã. Em função da intensidade e continuidade das chuvas, são esperados acumulados significativos no período de vigência do aviso meteorológico.

“Estamos preparados para atender a população caso se confirme a previsão. O nosso objetivo é prezar pelas vidas das pessoas, trabalhar para que a cidade fique segura”, ressaltou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

Ações emergenciais:

10 linhas disponibilizadas para atendimento do 199;

Base descentralizada da Defesa Civil em Itaipava para atendimento aos distritos de Petrópolis;

Liberação do acesso as imagens das câmeras de segurança;

?Equipes da Guarda Civil Municipal de prontidão

Equipes do Serviço de Assistência Médica de Urgência (Samu) de prontidão para eventuais ocorrências;

Organização do Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real da Rocha (Rua Floriano Peixoto, no Centro);

?Reforço dos efetivos do Corpo de Bombeiros e uso de locais estratégicos (Rua Professor Stroller, no Quarteirão Brasileiro) em caso de risco de alagamento da Avenida Barão do Rio Branco. Além do posicionamento de viaturas em pontos da cidade para agilizar o atendimento;

Aumento de 50% do efetivo nas equipes de reparos da concessionária de energia Enel.

