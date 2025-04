Na produção, cinco meninos e meninas moradores de favelas reivindicam o direito de brincar, estudar e viver sem medo.

“Neste momento, dá um medo. O coração começa a bater rápido, frio na barriga, um desespero e pânico. Então, fizemos o que minha mãe ensina. Trancamos a porta e ficamos abaixados na parte da casa que tem mais paredes para nos proteger dos possíveis tiros”, escreve Luiz Fernando em um dos trechos da carta.

“Só queremos nossos direitos, porque, na Zona Sul, eles entram na sua casa com um mandado de busca e apreensão. E na favela, não é assim? Por que as operações na favela não são executadas igual as de Copacabana, por exemplo?”, diz outro trecho.

O curta-metragem estreia em meio às discussões sobre a ADPF 635, também conhecida como ADPF das Favelas, que voltou a ser julgada nesta quinta-feira (3) pelo STF.

>>> Confira o resultado do julgamento da ADPF das Favelas

“O nosso objetivo é sensibilizar os ministros do STF e a sociedade como um todo. Para que, na hora de julgar a ADPF, eles saibam como é a vida das pessoas, especialmente das crianças, que vivem nas favelas. Porque é como se elas fossem impedidas de ter um futuro”, diz a diretora e roteirista Thays Acaiabe.

A ideia de produzir o filme surgiu, segundo as diretoras, depois de uma reportagem que mostrava uma iniciativa de moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, de recolher 1.500 cartas de moradores e enviar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2019. Os pedidos eram para que as operações policiais respeitassem os termos da Constituição Brasileira.

“A partir do olhar das crianças, a gente quer questionar a política de segurança pública no Brasil. A gente não é contra as operações policiais, mas pede que elas aconteçam conforme a Constituição. A gente quer que os direitos fundamentais sejam respeitados nos territórios de favelas, como são respeitados em bairros como Leblon e Ipanema. O que a gente está pedindo é igualdade”, diz Thays Acaiabe.

Cartas Pela Paz terá quatro sessões no Festival É Tudo Verdade, que este ano comemora sua 30ª edição. A produção que ganhar o prêmio de melhor curta na mostra competitiva será qualificada para a disputa pela indicação de melhor curta documentário do Oscar.