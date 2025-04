“Estamos com a previsão de temporal para as próximas 48 horas em todo o estado. Peço que fiquem atentos aos avisos do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais [Cemaden-RJ] e, em caso de chuva forte, evitem sair de casa. A recomendação para emergências é procurar o Corpo de Bombeiros e as defesas civis estadual e municipais, para que possam garantir a segurança nesse período. Estamos atentos e trabalhando para que tudo corra bem no nosso Rio de Janeiro”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Áreas de atenção

Segundo o boletim meteorológico da Defesa Civil estadual, as temperaturas começaram a cair nesta sexta-feira (4) no Rio de Janeiro, e a previsão é de altos acumulados de chuva em todo o estado, principalmente nas regiões Serrana e da Costa Verde.

As regiões com mais risco de acumulado de chuva são a Serrana, a Costa Verde e o sul fluminense, áreas que concentram maior risco de deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos.



As regionais da Defesa Civil já estão em contato com as prefeituras de Petrópolis e de Angra dos Reis, como também com os quartéis locais, que tiveram o efetivo reforçado. Os grupos de Respostas a Desastres (GRDs) continuam prontos.



Por meio do Cemaden, o monitoramento das condições climáticas é feito ininterruptamente, com emissão de alertas preventivos, sempre que necessário. O Sistema de Alerta e Alarme do Estado conta com 202 sirenes e 70 pluviômetros instalados em áreas de risco.



A população pode se cadastrar gratuitamente para receber mensagens de SMS com alertas pelo número 40199.



O Corpo de Bombeiros também está preparado para atender ocorrências com viaturas de salvamento e resgate, embarcações, aeronaves, drones e equipes especializadas.

Em caso de necessidade, todas as unidades escolares da rede estadual poderão funcionar como pontos de apoio à população.

Logística

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos mantém a logística de distribuição de insumos, com cestas básicas, kits de higiene e limpeza, água e colchonetes. Equipes e caminhões já foram mobilizados para atendimento nas regiões Serrana, noroeste e de Angra dos Reis.



A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas disponibiliza maquinário pesado, como retroescavadeiras e caminhões, para desobstrução de vias e auxílio emergencial.

O programa Limpa Rio, da Secretaria do Ambiente, que atua preventivamente em rios, canais e lagoas, já removeu mais de 8,5 milhões de metros cúbicos de resíduos em todo o estado.

Petrópolis se prepara

A prefeitura de Petrópolis realizou nesta sexta-feira reunião intersetorial com o objetivo de preparar a cidade para as fortes chuvas previstas para o fim de semana. A chegada de uma frente fria aliada a um canal de umidade pode provocar tempestades e gerar acumulados significativos de chuva entre hoje e domingo (6).

Segundo o prefeito Hingo Hammes, como ainda há previsão de forte chuva, é importante o município estar preparado para dar respostas rápidas. "Desde quarta-feira estamos com ações preventivas, com todas as equipes da Defesa Civil, da saúde e de outros órgãos de prontidão.”

“Estamos acompanhando as atualizações e comunicando a população para que todos possam tomar as medidas de proteção. Nosso objetivo é prezar pela vida das pessoas e trabalhar para que a cidade fique segura”, disse o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes.

