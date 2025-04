Um. As pistas ficaram alagadas nos dois sentidos.

O Rio Sarapuí passa por debaixo da rodovia, e com o acúmulo de água transborda, alagando as pistas.

A Concer, concessionária que administra a rodovia, informou que três bombas de sucção foram acionadas para retirar a água e liberar as pistas, com cerca de 15 quilômetros de alagamento em direção ao Rio.

O congestionamento na Rio-Petrópolis se concentra perto da Refinaria Duque de Caxias (Reduc). Motoristas estão sendo orientados a retornar para a cidade da região serrana. Na pista central da rodovia em direção ao Rio de Janeiro, o tráfego está lento.

Rio-Santos

A concessionária CCR, que administra a Rodovia Rio-Santos (BR-101), informou que na região de Angra dos Reis, na Costa Verde, choveu nas últimas 24h mais de 127mm (milímetros) em um dos trechos da rodovia. A concessionária iniciou o procedimento de fechamento da rodovia, entre os km 500 e 503.

A concessionária segue monitorando os boletins meteorológicos, uma vez que há risco de ocorrer outras interdições devido ao alto volume de chuva previsto para as próximas horas.

Assim que as condições meteorológicas melhorarem, será realizada uma vistoria para verificar se é possível liberar o tráfego.

Município do Rio

De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, núcleos de chuva seguem se deslocando do oceano em direção ao município, principalmente na zona oeste, provocando chuva moderada a forte.

A previsão para noite desta sexta-feira (4) é de chuva moderada a forte, podendo ter raios e rajadas de vento.

Há chuva forte em vários bairros das zonas oeste e norte do Rio, com alagamento.

Tempo

A previsão do tempo para este sábado (5) é de chuva moderada a forte, acompanhada de raios durante a madrugada e, ao longo do dia, com rajadas de vento moderadas a fortes.

As temperaturas devem apresentar declínio, variando entre a máxima de 28°C e a mínima de 18°C.

Entre domingo e segunda-feira, a previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. O céu estará nublado a encoberto.

Ressaca do mar

A Marinha do Brasil divulgou um aviso de ressaca, com início às 18h, desta sexta-feira. O alerta prevê que o mar estará agitado em todo litoral do município. A previsão de término é às 9h de domingo (6).

As ondas devem atingir entre 2,5 e 3 metros de altura, na direção sudeste.

