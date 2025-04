A cidade do Rio de Janeiro estendeu a vacinação contra a dengue para jovens de 19 e 20 anos. Crianças e adolescentes de 10 a 18 anos continuam contemplados pela imunização e devem procurar postos de vacinação na cidade caso ainda não estejam protegidos contra a doença.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, essa nova ampliação de faixa etária, inicialmente, fica em vigor apenas até o dia 18 deste mês.

“Somente 26 mil doses estão disponibilizadas para essa aplicação. Então, as pessoas que chegarem primeiro vão conseguir tomar a vacina. Os estoques estão no final, e, por isso, a gente recomenda que as pessoas procurem as unidades o quanto antes para se vacinar", alertou.