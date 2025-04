De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura carioca, “áreas de instabilidade provocaram chuva moderada a forte também na região de Angra dos Reis e Mangaratiba, na Costa Verde, com pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte em várias localidades da Baixada Fluminense, regiões serrana e metropolitana.”

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) informou que “houve registro de chuva moderada a forte em alguns pontos da cidade. De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre 18h e 19h, foram registrados 22 milímetros por hora (mm/h) no Recreio dos Bandeirantes, de 18,6mm/h nas regiões da Barra da Tijuca e no RioCentro, e em Jacarepaguá/Tanque e Guaratiba, todos bairros da zona oeste.

Ocorreram quedas de várias árvores no bairro da Taquara, que está sem luz. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia Light trabalham no local. As árvores que foram derrubadas pela força dos ventos atingiram a rede de alta-tensão. Devido à chuva alguns bairros registraram formações de bolsões d´água, prejudicando o tráfego de veículos.

De acordo com a Defesa Civil estadual, neste momento, núcleos de chuva de intensidade fraca a moderados estão sobre as regiões serrana e Noroeste do estado. Áreas de instabilidade, associadas a um sistema de baixa pressão próximo à costa continuarão provocando chuvas fracas a, ocasionalmente, moderadas em todo estado, principalmente no período da madrugada. A temperatura mínima prevista é 14°C na região serrana.

Risco hidrológico

Permanecem as condições de risco hidrológico alto para a cidade de Rio das Ostras (Baixada Litorânea) e moderado para as regiões Costa Verde, sul, serrana, capital, Baixada Litorânea e norte. Há possibilidade da mesma situação climática nas regiões da Baixada Fluminense, metropolitana e noroeste do estado.

Há previsão de risco moderado de deslizamento para todas as regiões fluminenses. Em caso de mudança de cenário, a Defesa Civil Estadual atualizará as informações e emitirá os alertas necessários pelas equipes de monitoramento do Centro Estadual de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).

