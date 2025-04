Morte do clarinetista, saxofonista e compositor mineiro Abel Ferreira (45 anos) - entrou para a Rádio Nacional em 1949, apresentando-se como líder da "Turma do Sereno". Em 2011, foi lançado pelo selo Descobertas, em convênio com o Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA) a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em quatro CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin, na Rádio MEC em 1974 e 1975

Fundação do Museu Metropollitan, em Nova Iorque (155 anos)

Dia do Hino Nacional Brasileiro

Dia do Beijo

Reinauguração do Museu do Relógio Dimas de Melo Pimenta (20 anos)

Aniversário de Fortaleza-CE (299 anos)