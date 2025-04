apresenta, neste domingo (13), às 12h30, um episódio inédito da nova temporada do programa Conversa com o Autor.

No programa, o escritor comenta sua atuação na Biblioteca Nacional e a produção da revista Poesia Sempre, que celebra autores nacionais e internacionais. Sergio também fala sobre outras publicações, entre elas, o livro Mateus Aleluia e sua obra mais recente, Indígenas em Movimento – Breve História do Movimento Indígena no Brasil, escrita em parceria com sua irmã, a antropóloga Clarice Cohn. A publicação oferece um olhar atento sobre a trajetória política dos povos indígenas nas últimas décadas e destaca a resistência, a recuperação cultural e o legado dessas populações.

Nascido em São Paulo em 1974, e radicado no Rio de Janeiro desde 2000, Sergio Cohn é um nome de destaque da cena literária brasileira. Criador da revista de poesia Azougue e fundador da Azougue Editorial, o autor possui uma longa trajetória com títulos como Lábio dos Afogados (1999), Horizonte de Eventos (2002), O Sonhador Insone (2006 e 2012), Esse Tempo (2015) e Um Contraprograma (2016).

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

