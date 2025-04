Teoria e prática

Um desses “novos caminhos” é a “Oficina de escrita Criativa e Slam”, que se volta para o movimento crescente das rodas culturais de slam e das batalhas de rima para trabalhar dinâmicas de escrita criativa. As aulas acontecem todas as quartas-feiras no Instituto Via Solidária, em Campo Grande, ao longo de seis meses. As três primeiras semanas de cada mês são dedicadas a compreender os fundamentos do slam, com exercícios e debates sobre poesia e outros gêneros textuais para estimular a criatividade dos alunos.

Durante as aulas, os alunos também aprenderão sobre a história da poesia falada e as técnicas de composição, além de experimentarem performances práticas. Ao menos uma vez por mês, os alunos também terão contato com um autor convidado já presente no cenário literário. “Todo mês, a dinâmica vai ser essa. Vamos tirar as três primeiras semanas do mês para ter as oficinas, práticas de estímulo à escrita e fundamentos do slam e, sempre na última semana, um bate-papo com um autor, para também mostrar isso na prática”.

Ao final da oficina, os textos produzidos pelos alunos serão organizados em uma antologia, que será lançada pela Editora Ascensão. Para o arte-educador, a reunião das produções em um livro é um processo importante da oficina por proporcionar aos alunos a “a experiência de se lançar enquanto autor ou enquanto autora”, proporcionando aos estudantes a possibilidade de ver seu trabalho publicado e reconhecido.

“Acho que é um ponto de partida para essa pessoa de fato acreditar na sua escrita e que dá para viver disso, dá para levar isso também de uma maneira profissional, não apenas como um hobby. Acho que talvez esse seja um dos grandes objetivos: profissionalizar, mostrar que dá para viver enquanto autor, que dá para tornar isso um trabalho”, traz o poeta.

*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa

Tags:

escrita criativ | Hip Hop | Rio de Janeiro | Slam