estreia o seriado Ao Som dos Boleros e Tangos, produção inédita apresentada pelo jornalista e escritor Ruy Castro.

A série original explora a evolução e a história de dois dos mais emblemáticos gêneros da música popular: o tango e o bolero. Com uma abordagem detalhada, Ruy Castro mistura pesquisa histórica e narrativa envolvente para mostrar como essas influências musicais se entrelaçaram com a cultura brasileira.

“O bolero e o tango eram especiais. Faziam parte do dia a dia musical do brasileiro como se fossem coisa nossa”, define o jornalista, sobre as canções criadas nas décadas de 1940 e 1950. A cada semana, os ouvintes da Rádio MEC vão conferir uma edição inédita: O Bolero no Brasil, O Brasil do Bolero, O Tango Namora o Samba e E o Brasil Cai no Tango.

A produção de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu está disponível em diversas plataformas. Além de acompanhar no dial da emissora, o público pode conferir o conteúdo exclusivo no app Rádios EBC, na transmissão em streaming no site da emissora pública e em formato podcast pelo Spotify.

Primeiro episódio

Em O Bolero no Brasil, episódio de estreia da série, Ruy Castro destaca a vinda de diversos cantores latino-americanos para o Brasil, incluindo artistas do México e de Cuba, onde o bolero reinava. O programa lembra ainda que até os cantores brasileiros adoravam cantar boleros, em espanhol ou mesmo em português.

Ao longo da atração, Ruy Castro resgata canções emblemáticas da presença do bolero na cultura brasileira. São elas: Talvez, Talvez, Talvez (interpretada pelo Trio Irakitan); Sabor a Mim (também com o Trio Irakitan); Perfídia (na voz de Nelson Gonçalves); Beija-me Muito (Francisco José); Tu Me Acostumbraste (Nana Caymmi); La Puerta (Nana Caymmi); Perfídia/Perdon (Altemar Dutra); Contigo Aprendi (Altemar Dutra); Noche de Ronda (Madalena de Paula); Uma Mujer (João Gilberto); Angelitos Negros (Caetano Veloso); Si Me Enamoro (Leny Andrade); Un Argentino en Brasil (Dick Farney); e Solamente Una Vez (Emílio Santiago).

Sobre Ruy Castro

O jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988 passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de Chega de Saudade: a História e as Histórias da Bossa Nova.

É autor de biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, reconstituições históricas sobre a bossa nova, o samba-canção e o Rio de Janeiro dos anos 1920, além de romances e obras sobre cinema e literatura. Em 2021, foi agraciado com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, foi eleito para ocupar a cadeira 13 da ABL.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de Norte a Sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e estrangeiros de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

