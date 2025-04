Programada para acontecer entre 13 e 22 de junho, a Bienal do Livro do Rio de Janeriro iniciou a venda de ingressos pela internet na última segunda-feira. As entradas custam R$ 42, com meia-entrada a R$ 21.

O evento deve reunir mais de 600 mil pessoas durante dez dias, no Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na edição deste ano, o tradicional festival literártio terá o formato inédito Book Park, investindo em um parque de diversões literário com experiências imersivas, como a Roda Gigante Leitura nas Alturas Light, com cabines personalizadas com personagens e áudios de histórias como as daTurma da Mônica, e as séries Percy Jackson e As Crônicas de Nárnia.

Outras atrações na mesma linha serão o Labirinto de Histórias Paper Excellence, espaço interativo onde os livros ganham vida, e o Escape Bienal Estácio, com cenários e desafios inspirados em thrillers de sucesso.

Como em outras edições, um dos grandes atrativos será a possibilidade de ouvir e interagir com os escritores. Na Praça Além da Página Shell, encontros com autores se misturam a atrações musicais, apresentações, gincanas, festas e até trends das redes sociais. Além disso, no Palco Apoteose Shell, autores consagrados e personalidades participarão de 40 painéis e mais de 70 horas de conteúdo,.

Com curadoria da escritora Thalita Rebouças, da romancista Clara Alves, da cineasta Rosane Svartman e da produtora Clélia Bessa, ali estarão grandes nomes da cultura pop e literária, que mobilizam o grande público. Dentre as presenças internacionais confirmadas, estão Brynne Weaver, canadense que está redefinindo os limites do romance contemporâneo, as norte-americanas de romances young adults Alexene Farol Follmuth e Lynn Painter, a britânica prestigiada por seus romances policiais Cara Hunter, e o escritor norte-americano mestre dos enigmas G.T Karber.

Entre os nacionais, sobem ao palco Itamar Vieira Junior, com sua obra Torto Arado adaptada para diferentes linguagens, a psicanalista e professora Ana Suy, autora do fenômeno editorial A gente mira no amor e acerta na solidão, e a best seller Carina Rissi, autora da série de livros Perdida. Outra novidade é a presença de Raphael Montes, autor de Jantar Secreto, roteirista da série Bom Dia Verônica e da novela Beleza Fatal; e o best seller Vitor Martins, com obras direcionadas ao público jovem e reconhecidas pela representatividade LGBTQIA+.

Outro espaço de discussão no evento será o Café Literário Pólen, com 31 painéis e mais de 60 horas de conteúdo com autores consagrados, pensadores e personalidades. Entre os confirmados, estão o escritor e professor Jeferson Tenório, a roteirista, romancista e cronista Tati Bernardi, a escritora paulista revelação da literatura contemporânea Aline Bei, a atriz e poetisa Elisa Lucinda, o youtuber Chavoso da USP, a premiada jornalista Eliana Alves Cruz, além do escritor Alberto Mussa e de Itamar Vieira Junior.

Neste ano especial, os curadores da programação do espaço são o ator Lázaro Ramos, a roteirista Bianca Ramoneda, a jornalista Flávia Oliveira, o escritor e influenciador Pedro Pacifico (Bookster), além do professor Luiz Antônio Simas.

Tags:

bienal do livo | literatura | livro | Mercado Editoria | Rio de Janeiro