O Sesc SP comemora nesta quarta-feira (16), em São José dos Campos, o, com o simpósio Lazer, Sustentabilidade e Desenvolvimento – Caminhos para um Desenvolvimento Sustentável, para estimular a população a refletir sobre a importância dessa prática no cotidiano. O evento visa também fortalecer a ideia do lazer como direito social e sua importância na vida cotidiana, bem como expandir e promover a prática em todo o mundo.

Das 10h às 20h30, na sede do Sesc em São José dos Campos, será discutida uma proposta de reflexão sobre a importância do lazer na sociedade, sobretudo no que tange a temas que atravessam questões contemporâneas, tais como qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade integral.

A programação inclui palestras, mesas e bate-papos, sempre abordando o papel do lazer no desenvolvimento sustentável e explorando como práticas desse tipo podem contribuir para a preservação ambiental, o bem-estar social e o desenvolvimento econômico equilibrado.

A palestra de abertura será feita pelo professor e pesquisador Sandro Carnicelli, da West Scotland University, que destacará experiências e pesquisas que evidenciam a importância de integrar lazer e sustentabilidade como estratégias para enfrentar desafios atuais, como crise climática, desigualdade social e consumo responsável.

“O Dia Mundial de Lazer faz parte da intersecção entre o desenvolvimento do conhecimento sobre lazer e a importância do lazer em políticas públicas, em desenvolvimento emocional, social, cultural e as práticas que existem em nossa sociedade. Ele está aí para nos lembrar de sua importância em diferentes esferas – culturais, sociais, intelectuais, econômicas – e para a nossa sociedade, uma sociedade que ainda está muito focada nas relações de trabalho”, afirmou Carnicelli, especialista brasileiro radicado na Escócia.

Também fazem parte da programação as mesas Lazer, Território e Sustentabilidade, com Andrea Rabinovici, Maurício Mendes Belmonte e Thiery Maciel; Educação, Cultura e Diversidade através do Lazer, com Flávio Kishigami, Eduardo Pacheco e Regiane Galante; e o bate-papo sobre Bem-estar e Desenvolvimento, no encerramento do simpósio, com Rodrigo Ataíde e Rosângela Martins.

*Texto alterado às 17h13 para correção de informação: o evento será realizado nesta quarta-feira (16), e não hoje.

Tags:

Desenvolvimento sustentáve | Dia Mundial do Lazer | São José dos Campos | SescSP