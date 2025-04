Segundo o MST, um dos atropelados foi ferido gravemente e está em coma no Hospital da Restauração, na capital pernambucana. O outro teve cortes no braço, que ficou ensanguentado depois do ataque.

A direção nacional do MST informou que está tomando medidas para identificar o responsável pelo atropelamento:

"Pedimos justiça pelo nosso companheiro que se encontra em estado grave, e que o responsável por esse crime de ódio seja identificado e punido pelo crime que cometeu. Não permitiremos que o ódio faça mais vítimas", diz a nota oficial.

A entidade diz que recebeu autorização da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) e da Polícia Militar (PM) para fazer o ato em defesa da Reforma Agrária e da Democracia. Também reforçou que a marcha era pacífica e que respeitou todas as sinalizações das autoridades locais.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco e aguarda posicionamento.

