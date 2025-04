. No Teatro Municipal Jarbas Passarinho, a programação conta com exposição de artesanato, pintura corporal, apresentações de danças e cantos tradicionais, entre outras atividades ao longo do dia.

O dia será marcado por dois momentos de destaque, no mesmo local, com o lançamento do documentário que retrata a festa Kwyrykangô - Festa da Mandioca -, uma das tradições mais importantes do povo M?bêngôkre Xikrin, e a assinatura de um patrocínio da Transpetro para apoio à cultura e ao esporte Xikrin.

Às 14h, ocorrerá a cerimônia de assinatura do patrocínio ao projeto Kukràdjá Xikrin, que fomenta práticas esportivas tradicionais e contemporâneas nas 13 aldeias representadas pela Associação Indígena Berê Xikrin da Terra Indígena Bacajá. A iniciativa prevê a realização de jogos de arco e flecha, corrida, cabo de guerra, pau de sebo, além de amistosos de futebol masculino e feminino. O projeto vai atender mais de 400 indígenas, entre crianças, jovens e adultos.

“Queremos que todos possam conhecer nossa cultura e assim sermos respeitados por ela”, afirmou, em nota, Bep Kamati Xikrin, presidente da associação, reforçando o papel do esporte e da cultura como ponte entre os povos.