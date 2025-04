apresenta, neste domingo (20), às 12h30, mais um episódio da nova temporada do programa Conversa com o Autor.O bate-papo também está disponível em formato de videocast no canal da emissora no YouTube

No programa, Rosiska fala sobre seu livro mais recente, Liberdade, em que reflete sobre a importância de garantir que essa liberdade seja respeitada e preservada como base das liberdades individuais e da democracia. A autora comenta também a obra Pássaro Louco e compartilha memórias de seu período de exílio durante a ditadura militar no Brasil, além de abordar temas como o feminismo e os desafios contemporâneos impostos pelo avanço das novas tecnologias.

A convidada fala ainda sobre sua trajetória como integrante da Academia Brasileira de Letras, instituição que passou a integrar em 2013, ao ocupar a cadeira nº 10, sucedendo ao poeta Lêdo Ivo. Jornalista e escritora de atuação marcante, Rosiska Darcy de Oliveira tem uma obra voltada especialmente às questões da educação, da vida e da luta das mulheres por igualdade e dignidade.

