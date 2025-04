Uma mostra inédita e gratuita em São Paulo vai apresentar a produção realizada por cineastas de diversos povos indígenas do Brasil.

Chamada de Cosmologias da Imagem: cinemas de realização indígena, a mostra é composta por 33 filmes que destacam o movimento cinematográfico indígena, entre filmes experimentais, documentários e filmes-performance. O evento reúne cineastas de diversos povos e regiões brasileiras como Maxakali/Tikm?'?n, Kuikuro, Yanomami, Mbya-Guarani, Guarani Nhandeva, Tupinambá, Karapotó, Awa Guajá/Tentehara/Guajajara, Huni Kuin, Xakriabá, Mebêngôkre-Kayapó, Baniwa, Krahô, Xavante, Tupi, Fulni-ô e Kaiabi.

Os filmes selecionados para o evento abordam temas como terra, território, rituais e a relação dos povos com a natureza, sempre a partir de uma perspectiva de autorrepresentação. A curadoria é de Olinda Tupinambá e Júnia Torres.

“É extremamente importante que os povos possam fazer seus próprios filmes e é importante pensar em distribuir essas produções, pois só assim teremos a possibilidade de fortalecer o cinema nacional feito pelos povos indígenas”, disse Olinda, em nota.

Entre os destaques da mostra estão os primeiros filmes que foram dirigidos e filmados por mulheres Yanomami: Yuri uxëatima thë - A Pesca com Timbó e Thuë pihi kuuwi - Uma Mulher Pensando.

A programação foi dividida em 17 eixos temáticos e inclui também atividades paralelas, como uma mesa-redonda, que será realizada no dia 30 de abril, às 18h, com a presença das curadoras e dos cineastas Sérgio Yanomami e Vincent Carelli. Há ainda duas sessões comentadas: uma dos filmes O Verbo se Fez Carne; Kaapora, o Chamado das Matas; e Ibirapema, que será realizada no dia 27 de abril, e outra com a exibição dos filmes Os Sonhos Guiam; Aguyjevete, Avaxi’i; e Bakish Rao: Plantas en Lucha, que acontece no dia 1º de maio.

O festival ocorre entre os dias 26 de abril e 25 de maio no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo. A programação está disponível no site da mostra.

Além de São Paulo, a exposição será levada também ao CCBB Rio de Janeiro, de 14 de abril a 12 de maio.

Tags:

CCBB-SP | cinema indígen | exposição