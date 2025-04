Victor avalia que o papa Francisco trabalhou para incluir todos na Igreja Católica, independente das diferenças, além de destacar o cuidado com o meio ambiente e denunciar as guerras em curso.

Para o morador do Distrito Federal, é possível trazer os ensinamentos de Francisco para o cotidiano da cidade.

“A defesa do diálogo, de buscar uma unidade, é a lição maior que Francisco deixa para nós. Como Brasília é uma cidade, digamos, à frente do seu tempo, acho que o papa Francisco também esteve à frente do seu tempo”, disse Victor.

A primeira mulher a comandar o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), coronel Mônica de Mesquita Miranda, compareceu à missa especial neste 21 de abril. Natural de Brasília, Miranda comentou os ensinamentos deixados pelo Papa.

“A humildade e a caridade foram as marcas do papa. A premissa dele era a fé, era o evangelizar, não as coisas materiais. E Brasília é uma cidade que já vem abençoada porque ela foi uma previsão de Dom Bosco. Brasília aglomera todos. Brasília é Brasil. A cidade tem a cara do Norte, do Sul, tem o aspecto do Sudeste. Brasília é esse aglomerado de pessoas”.

Povos Indígenas

A missa para celebrar os 65 anos de Brasília contou ainda com presença de indígenas católicos, que destacaram o papel do papa Francisco na defesa do meio ambiente.

A pataxó Wilza Neves Silva, de 40 anos de idade, lembrou que foram seus ancestrais os que assistiram a primeira missa do Brasil, em 1500, e que sente muito a morte do papa Francisco pela defesa que ele fez da preservação da natureza.

“Ele valorizava muito a forma de manejo da terra, da água, das florestas, que nós povos indígenas praticamos. É uma perda profunda de uma pessoa com essa mentalidade, com esse conceito de sustentabilidade, de ecologia integral. Ele se conectou com a pauta indígena”, comentou.

Wilza participou da comitiva que buscou, em Portugal, a cruz usada na primeira missa do Brasil, em 26 de abril de 1500, em Porto Seguro, na Bahia. A cruz foi exposta nesta segunda-feira em Brasília e tem peregrinado por várias cidades do país.

Órfãos