Em julho de 2013, a primeira viagem apostólica de Francisco foi ao Brasil. Ele veio ao país por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o primeiro evento do tipo em um país de língua portuguesa e o segundo na América do Sul. O evento foi realizado no Rio de Janeiro.

Além disso, durante o seu papado, foram muitas referências ao país com mais fiéis católicos no mundo, como o dia em que ele disse, brincando, que “Deus é brasileiro”.

Jorge Mario Bergoglio morreu na madrugada de segunda-feira (21), vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e por insuficiência cardíaca. Ele tinha 88 anos e ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos.

Visita como cardeal

Seis anos antes de ser eleito papa, em maio de 2007, Bergoglio esteve na cidade de Aparecida, São Paulo, para a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Ele era cardeal arcebispo de Buenos Aires à época.

O encontro dos bispos latino-americanos, convocado pelo papa João Paulo II, debateu diferentes temas. Entre eles, a situação da Amazônia e das populações originárias e afro-americanas, além de questões de gênero. Bergoglio foi responsável por liderar a escrita do documento final.

Jornada Mundial da Juventude