A fila para entrar na igreja dava a volta em um quarteirão longo. Debaixo do sol forte do meio-dia, os fiéis esperavam pacientemente, com a expectativa de sair dali renovados. O funcionário público Leonardo Nascimento, de 36 anos, desceu as escadas da igreja com os olhos lacrimejando e a respiração ofegante.

“Toda vez que venho aqui é uma energia surreal. Sempre saio emocionado. Estar na igreja, na fé, na companhia dos santos”, explicou Leonardo.

“Minha ligação com São Jorge vem desde criança, por causa da família, especialmente minha mãe. É uma coisa que mexe comigo, que me dá força para seguir na vida, mesmo com todas as batalhas e dificuldades”.

Quem atravessava a rua em direção ao palco principal, montado do lado de fora da igreja, recebia um banho de água benta. Vestido com uma batina longa e preta, com o rosto encharcado de suor, o seminarista Marcos Paulo Telles, de 22 anos, era o responsável por mergulhar a escova no balde e molhar os fiéis.

“Como seminarista, é muito bonito ver a devoção do povo. Estou no processo para ser padre, e isso faz com que eu cresça em amor ao povo e à pastoral. Não importa o calor, as filas longas, o povo faz questão de interceder e estar próximo. A gente asperge água benta neles, mas eles também trazem as bençãos deles para a gente”, disse Marcos.