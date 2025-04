O alerta vale entre amanhã (24) e sexta-feira (25).

Os locais que devem ser mais atingidos pela chuva são a região metropolitana de São Paulo, o Vale do Ribeira, o litoral norte, a Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e as regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos.

Segundo a Defesa Civil, as instabilidades são provocadas por um sistema de baixa pressão no interior do continente, pela presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera e pela passagem de uma frente fria pelo oceano, nas proximidades do litoral paulista.

Por causa dessa previsão, a Defesa Civil ativou o gabinete de crise, que vai reunir agências reguladoras de serviços, o Corpo de Bombeiros e também concessionárias de abastecimento de água e fornecimento de energia. Esse gabinete vai funcionar a partir das 14h de amanhã até às 22h de sexta-feira e terá como objetivo reforçar o monitoramento das condições climáticas, articular ações preventivas com os municípios e garantir uma resposta rápida às ocorrências registradas.

Tags:

Chuvas | meteorologia | São Paul