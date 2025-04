localizado no bairro de mesmo nome, em São Paulo. Dois alunos da instituição do ensino fundamental II denunciam que foram abordados, na última quarta-feira (16), de maneira discriminatória por uma das funcionárias encarregadas de fazer a segurança do centro comercial.

A manifestação reuniu centenas de pessoas, que se agruparam no cruzamento da Avenida Higienópolis, onde fica o shopping, com a Avenida Angélica. A maioria dos manifestantes eram alunos do ensino básico, provenientes não somente do Colégio Equipe, mas de outras instituições que se solidarizaram e aderiram à mobilização.

Em comunicado que convocava a comunidade a participar do movimento, o Equipe destacou que o protesto foi puxado por movimentos sociais que lutam pelo direito à moradia e contou com o apoio do Instituto Equipe, Equipreta e Grêmio Sankara.

Benedito Barbosa, advogado que acompanha o caso, explicou à Agência Brasil que soube do caso pela liderança de um dos movimentos sociais.