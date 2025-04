Com entrevistas com especialistas em estúdio e reportagens especiais, a atração vai relembrar a atuação inovadora e inclusiva do pontífice à frente da Igreja Católica. O programa contará ainda com entradas ao vivo da equipe de reportagem da emissora pública que estará no Vaticano, acompanhando a despedida do papa e os próximos passos para a escolha de seu sucessor.

Além do legado de Francisco, o primeiro papa latino-americano, o programa vai analisar com a ajuda de especialistas os caminhos da Igreja a partir da escolha do novo pontífice, além de detalhar como funcionará o conclave que vai indicar o seu sucessor. A apresentação do especial será de Caroline Lasneaux.

Funeral

Chefes de Estado de todo o mundo, incluindo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deverão comparecer ao funeral do papa Francisco, marcado para sábado (26) às 10h (5h no horário de Brasília). A TV Brasil irá transmitir flashes ao vivo durante a programação com os principais detalhes do evento, que contará com um forte esquema de segurança.

Serviço

Especial Papa Francisco - TV Brasil

Sábado (26), a partir das 12h15

Tags:

EB | Papa Francisco | TV Brasil | Vaticano